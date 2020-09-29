Osmaniye'de bir kişi otomobilin içinde ölü bulundu
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir kişi, otomobil içinde ölü bulundu.
Akçakoyunlu Mahallesi Kanlıgeçit mevkisinde park halindeki 31 LK 059 plakalı otomobilde hareketsiz birinin olduğunu fark edenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden Nebi Çelik (43) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.