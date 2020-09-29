  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Osmaniye'de bir evden 2 römork dolusu çöp çıktı
Aktüel

Osmaniye'de bir evden 2 römork dolusu çöp çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 15:00:50 -
Osmaniye'de bir evden 2 römork dolusu çöp çıktı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir evden 2 römork dolusu çöp çıkarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Baki G'ye ait tek katlı evden gelen kötü kokulardan rahatsız olan komşuları, durumu belediyeye bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis eşliğinde giden belediye ekipleri, evden 2 römork dolusu çöp çıkardı.

Çöplerin alınmasının ardından ilaçlanan ev dezenfekte edildi.

Öte yandan, aynı evden daha önce de belediye ekiplerinin çöp tahliyesi yaptığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan Ermenistan açıklaması
Dünya

İran'dan Ermenistan açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin bir açıklama yaptı.
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay cevap!
Gündem

Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay cevap!

“Yürüyen silikon” lakabıyla tanınan Ermeni asıllı Kim Kardashian'ın dün yaptığı skandal Türkiye-Azerbaycan çıkışına Ece Üner'in verdiği ceva..
Ermenistan tam topuk! Bu mühimmat ayarlarıyla oynadı
Dünya

Ermenistan tam topuk! Bu mühimmat ayarlarıyla oynadı

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında gerilim devam ederken değişik bir mühimmatın videosu paylaşıldı. Mühimmatın Ermeni askerlerin psikoloji..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay