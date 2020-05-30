  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Osmaniye'de bazı cadde ve sokaklarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-30 14:17:26 -
Osmaniye'de bazı cadde ve sokaklarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bazı cadde ve sokaklarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

Olağanüstü İl Hıfzısıhha Meclisinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak, sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati derecede önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla Osmaniye'de kent merkezindeki cadde ve sokaklarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine karar verildiği vurgulandı.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ceza uygulanacağı belirtilen açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de gerekli adli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı