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Aktüel

Osmaniye'de bataklıkta mahsur kalan inek iş makinesiyle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-30 13:59:43 -
Osmaniye'de bataklıkta mahsur kalan inek iş makinesiyle kurtarıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bataklıkta mahsur kalan inek için belediye ekipleri seferber oldu.

Kesim köyü Demirciler mevkisinde, Hazım Demircioğlu'na ait ineklerden biri dereyi geçmek isterken bataklıkta mahsur kaldı.

Köylülerin de yardımıyla ineği kurtarmak isteyen Demircioğlu, başarılı olamayınca Kadirli Belediyesini arayarak yardım istedi.

İtfaiye ve Fen İşlerine bağlı ekipler, kepçeyle 1,5 saat süren çalışma sonucu ineği kurtardı.

Hayvan sahibine teslim edildi.

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