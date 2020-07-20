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Aktüel

Osmaniye'de av tüfeğiyle oynayan çocuk silahın ateş alması sonucu öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-20 15:35:27 -
Osmaniye'de av tüfeğiyle oynayan çocuk silahın ateş alması sonucu öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dedesine ait av tüfeğiyle oynayan çocuk, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kızyusuflu köyünde dedesinin evde bulunan ruhsatlı av tüfeğiyle oynayan Aysima K. (13), tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen Aysima K. kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aysima K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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