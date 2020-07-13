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Aktüel

Osmaniye'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 14:50:29 -
Osmaniye'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gökhan Karayazı yönetimindeki 80 HC 032 plakalı ambulans, Cengiz Topel Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında Ali Ekin idaresindeki 34 USN 07 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir iş yerinin önündeki demir direğe çarparak durabildi.

Kazada otomobilde bulunan Zübeyde Yasak ve Fatma Sümeyye Ekin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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