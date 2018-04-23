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Osmaniye'de akıl almaz hırsızlık! Tonlarca petrol tarlalara aktı

Osmaniye'de hırsızlar Botaş hattından ham petrol çalmak isterken paniğe kapılıp olay yerinden kaçınca ham petrol çevredeki tarlalara aktı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 14:02
Osmaniye'de akıl almaz hırsızlık! Tonlarca petrol tarlalara aktı

Osmaniye'nin Aslanlı Mahallesi'nden geçen Botaş'a ait Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nı delip vana yuvası açmaya çalışırken paniğe kapılan hırsızlar, olay yerinden kaçtı.

TONLARCA PETROL BOŞA AKTI

Boşa akan tonlarca ham petrol ise mısır tarlalarına ve dere yatağına aktı. Sabah saatlerinde vatandaşların haber vermesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Çevre güvenliği alan ekipler, ayrıca Botaş yetkililerine haber verdi. Bölgede yapılan incelemede, 2 akü, matkap, vana, kürek ve kazma ele geçirildi.
Petrol boru hattından akan akaryakıt, ekinlerle birlikte bazı hayvanlara da zarar verdi.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Botaş teknik ekiplerince yapılan çalışma sonrasında, boru hattı üzerinde açılan delik kapatılırken, polis hırsızlık olayını gerçekleştirmek isteyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 14:02
  1. Osmaniye
  2. hırsızlık
  3. ham petrol

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