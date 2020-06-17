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Aktüel

Osmaniye'de 36 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 17 yaşındaki hükümlü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:17:28 -
Osmaniye'de 36 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 17 yaşındaki hükümlü yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çeşitli suçlardan 36 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 17 yaşındaki hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan 17 yaşındaki A.O'nun İstiklal Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı bilgisini alarak eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan A.O'nun yapılan incelenmesinde işlediği başka suçlardan toplam 36 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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