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Aktüel Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Türk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Türk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 09:52:24 -
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Türk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Türk, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" ve Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğraflarını oyladı.

Yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması", Bestami Bodruk'un "Diyarbakır köylerinde kış" ve Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" fotoğraflarını oylayan Türk, spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", Erçin Ertürk'ün "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor" ve Şebnem Coşkun'un "Deepwater solo" tutkunlarının yeni adresi: Suluada" başlıklı karelerini seçti.

Türk, tüm fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik etti.

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