0553 313 94 23

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi mezuniyet töreni

Rektör Prof. Dr. Murat Türk:- "Bugüne kadar 15 bin 68 ön lisans, 3 bin 604 lisans, 399 yüksek lisans, 12 doktora mezunu vermenin haklı gururunu yaşıyoruz"

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:59
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi mezuniyet töreni

İSTANBUL (AA) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karacaoğlan yerleşkesi OKÜ stadyumunda gerçekleşen törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, üniversitede 2 enstitü, 7 fakülte, 3 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulunda 12 bin 500 civarında öğrenci, 812 akademik ve idari personel, 186 güvenlik personeli ve sürekli işçi bulunduğunu bildirdi.

Türk, "Ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları vermenin yanı sıra OKÜ olarak bugün vermiş olduğumuz 12 doktora mezunu ile kendi öğretim üyesini yetiştirmenin haklı gururunu ve kıvancını yaşıyoruz. OKÜ olarak bugüne kadar 15 bin 68 ön lisans, 3 bin 604 lisans, 399 yüksek lisans, 12 doktora mezunu vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu sayı, bugün verdiğimiz mezun öğrencilerimizle artmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere hitaben "Sevgili gençler, kendi ayaklarınızın üzerinde durmaya şu andan itibaren adım atıyorsunuz. Çalıştınız, başardınız ve önemli bir aşamayı daha tamamladınız" ifadelerini kullanan Türk, tüm öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mezunları Derneği Basın Sözcüsü Nihal Büyükköşger de dernek olarak mezunlarla iletişimde kalacaklarını belirtti.

Törende üniversiteyi birincilikle bitiren ilahiyat fakültesi öğrencisi Özlem Atalay, mezun arkadaşları adına bir konuşma yaparak tüm akademik kadro ve ailelere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından başarılı öğrencilere, başarı belgeleri ve hediyeleri verilirken, üniversite ev sahipliğinde düzenlenen 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi'ne katkı sağlayan kurum ve kişilere de plaketleri Rektör Prof. Dr. Murat Türk tarafından takdim edildi.

Öğrencilerin kep attığı tören, havai fişek gösterisinin ardından Grup Anavarza'nın konseriyle sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:59
  1. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’den imar müjdesi
    1. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz..
    2. Gençlere yönelik ücretsiz yaz spor..
    3. "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'ne..
    4. Başkan Doğan, Gökçeçakmak Mahallesi’nde
    5. Başakşehir’de 190 öğrenci hünerlerini..
    6. Şanlıurfa’da 8 yeni ambulans hizmete..
    7. Vatandaşlara kaliteli içme suyu
    8. Yayalar için artık tehlike..
    9. Ahlat’ta bahar şenliği
    10. CHP’den imamlara mektup
    11. Sporcu gençler için Spor Lisesi..
    12. Denizli’de ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme..
    13. Suriyeliler 4 değerli evcil kuşla..
    14. "Ülkücü ve milliyetçi kardeşlerimiz..
    15. Freni boşalan kamyon yan yattı
    16. Cepte gelen mesajlar cebinizi yakmasın
    17. Samsun’da Yaz Kur’an Kursları eğitime..
    18. Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
    19. Ankara’dan Van’a ‘Biz Anadoluyuz’..
    20. Sinop’ta otele girmek isteyen inek..
    21. İspanya Türkiye'deki Patriotların..
    22. Gaziosmanpaşa’da 2 katlı binanın çatı..
    23. "İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmak..
    24. 6 kişinin öldüğü silahlı kavgayla..
    25. GAÜN öğrencilerinin geleneksel yıl..
    26. Herkesin beklediği dev güncelleme,..
    27. Tokat'ta düşen yıldırım cep telefonuna..
    28. Dana Ferdinand, baba oldu
    29. Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele..
    30. Sinop’ta Suda Boğulmalar ve Çeken..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!