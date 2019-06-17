Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi mezuniyet töreni

İSTANBUL (AA) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karacaoğlan yerleşkesi OKÜ stadyumunda gerçekleşen törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, üniversitede 2 enstitü, 7 fakülte, 3 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulunda 12 bin 500 civarında öğrenci, 812 akademik ve idari personel, 186 güvenlik personeli ve sürekli işçi bulunduğunu bildirdi.

Türk, "Ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları vermenin yanı sıra OKÜ olarak bugün vermiş olduğumuz 12 doktora mezunu ile kendi öğretim üyesini yetiştirmenin haklı gururunu ve kıvancını yaşıyoruz. OKÜ olarak bugüne kadar 15 bin 68 ön lisans, 3 bin 604 lisans, 399 yüksek lisans, 12 doktora mezunu vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu sayı, bugün verdiğimiz mezun öğrencilerimizle artmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere hitaben "Sevgili gençler, kendi ayaklarınızın üzerinde durmaya şu andan itibaren adım atıyorsunuz. Çalıştınız, başardınız ve önemli bir aşamayı daha tamamladınız" ifadelerini kullanan Türk, tüm öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.



Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mezunları Derneği Basın Sözcüsü Nihal Büyükköşger de dernek olarak mezunlarla iletişimde kalacaklarını belirtti.

Törende üniversiteyi birincilikle bitiren ilahiyat fakültesi öğrencisi Özlem Atalay, mezun arkadaşları adına bir konuşma yaparak tüm akademik kadro ve ailelere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından başarılı öğrencilere, başarı belgeleri ve hediyeleri verilirken, üniversite ev sahipliğinde düzenlenen 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi'ne katkı sağlayan kurum ve kişilere de plaketleri Rektör Prof. Dr. Murat Türk tarafından takdim edildi.

Öğrencilerin kep attığı tören, havai fişek gösterisinin ardından Grup Anavarza'nın konseriyle sona erdi.