Osmangazi’de can dostlar aşılandı

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde bulunan kediler, kuduza ve parazitlere karşı aşılandı.

Avrupa’nın en büyük hayvan barınağı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, sokak hayvanlarının sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini sağlamak için barınakta bulunan 72 kediyi sağlık kontrolünden geçirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli hekimler tarafından tedavileri tamamlanan kedilere yılda bir tekrarlanan kuduz aşısı ile 2 ayda bir tekrarlanan iç ve dış parazit aşıları yapıldı. Ekipler, barınağa getirilen can dostları ilk olarak sağlık kontrollerinden geçirdiklerini belirterek, hayvanların sağlıkları ve bakımları için her türlü hizmeti verdiklerini söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Dünyadaki bütün canlılara karşı sorumluluklarımız olduğunun şuurundayız . Sokak hayvanlarını hastalıklara karşı korurken, hayvandan insana bulaşacak hastalıkların da önüne geçmiş oluyoruz” dedi.