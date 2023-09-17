Osmangazi Köprüsü'ndeki esrarengiz olayın sırrı çözüldü! Bakın neden olmuş
Osmangazi Köprüsü'nden 14 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde geçiş yapan bazı araçların lastikleri patlamış, araçların sıraya girdiği görüntüler sosyal medyada yayılmıştı. Geriye dönük köprü kamera görüntülerini inceleyen polis, lastiklerin patlamasına, bir TIR'ın düşürdüğü demir parçasının neden olduğunu belirledi.
Osmangazi Köprüsü'nden 14 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde geçiş yapan bazı araçların lastikleri patlamış, araçların sıraya girdiği görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.
Köprüde görevli polis ekipleri kameralardan yol kenarında peş peşe duran 10 aracın olduğunu tespit etti.
Sürücülerin lastik değiştirme işleminde yanlarına gelen polis ekipleri tutanak hazırladı.
Geriye dönük köprü kamera görüntülerini inceleyen polis lastiklerin patlamasına, bir TIR'ın düşürdüğü demir parçasının neden olduğunu belirledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
TIR'ın plakası tespit edilerek sürücüsüne "trafiği tehlikeye düşürmekten ve uygunsuz yük taşımadan" ceza uygulandı.