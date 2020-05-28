Osmangazi haşerelere karşı ilâçlandı

Osmangazi Belediyesi, korona virüsle mücadele sürecinde toplum sağlığının korunması için ilçenin dört bir yanını dezenfekte ederken, haşerelere ve farelere karşı da ilâçlama yaptı.

Daha temiz ve sağlıklı bir Osmangazi oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek haşerelere ve farelere karşı ilâçlama çalışmalarına hız verdi. Korona virüs sürecinde uygulanan sokağa çıkma yasakları neticesinde şehrin boş kalması, haşere ve farelerin yerleşim alanlarında dolaşmasına sebebiyet verdi. Vatandaşlardan gelen bu konudaki şikâyetleri dikkate alan belediye ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında ilâçlama yaptı.

Rögar kapakları açılarak içlerine fare ilâçları koyan ekipler, çöp konteynerlerini de sinek ve haşere oluşumunu engellemek için ilâçladı. Daha sağlıklı bir Osmangazi için şehrin dört bir köşesinde çalışmalarına devam eden ilâçlama çalışmalarında, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ilâçlar kullanıldı. Haşere ve farelere karşı yürütülen ilâçlama çalışmaları periyodik olarak ilçenin bütün mahallelerinde devam edecek.