Osmaneli’nde elektrik hatları yer altına alınıyor Bilecik’in Osmaneli ilçesinde cadde ve sokaklardaki görüntü kirliliği oluşturan elektrik hatları yer altına alınıyor.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde cadde ve sokaklardaki görüntü kirliliği oluşturan elektrik hatları yer altına alınıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Şahin, “Osmaneli’ne büyük katkılar sağlamış olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’e ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Osmaneli için önemli enerji yatırımları konusundaki hassasiyet hedeflerimize ulaşmada birlik ve beraberlik içinde ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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