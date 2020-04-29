  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Osmancık Belediyesi’nden 20 metreküp su hediye

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde belediyesi tüm vatandaşlara ücretsiz 20 metreküp su hediye edilecek.

2020-04-29 16:20:54 -
Osmancık Belediyesi’nden 20 metreküp su hediye

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde belediyesi tüm vatandaşlara ücretsiz 20 metreküp su hediye edilecek.


Konuya ilişkin bir açıklama yapan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör; “Vatandaşlarımızın en fazla ihtiyaç duyduğu bu süreçte önceliğimiz hayatı kolaylaştırmaya yönelik daha çok hizmet üretmek olmalıdır. Bu süreçte işini yapamayan esnaflarımız var. Geliri düştüğü için sıkıntıya giren vatandaşlarımız var. Sosyal adaletin sağlanması için biz de belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hem mübarek Ramazan ayı içerisinde bulunmamız, hem de Koranavirüs sürecinin olumsuzluklarını toplum olarak birlikte dayanışma ile atlatmamız amacıyla tüm vatandaşlarımıza ücretsiz 20 metreküp su hediye ediyoruz. Halkımız bu süreçte en azından şebeke suyunu gönül rahatlığı ile kullansın” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı