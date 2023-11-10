Osman Yüksel Serdengeçti dualarla anıldı

1947 ile 1962 arasında, “Allah-Millet-Vatan Yolunda” sloganıyla, 33 sayı çıkan Serdengeçti Dergisi’nin sahibi, yazar ve siyasetçi Osman Yüksel Serdengeçti, vefâtının 40. sene-i devriyesinde, Ankara-Cebeci Asrî Kabristanı’nda bulunan kabri başında yâd edildi.

1917 Antalya doğumlu olan Osman Yüksel Serdengeçti, siyasetçi, gazeteci ve şairdi. Serdengeçti dergisinin sahibi ve Yazı İşleri Müdürlüğü'nü yapan Serdengeçti'nin asıl adı Osman Zeki Yüksel’dir. Osman Yüksel Serdengeçti, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrenciliği sırasında 1944 Mayısı'nda Hüseyin Nihal Atsız’la birlikte Turancılık davasından bir süre hapis yattı. Hapisten çıktıktan sonra öğrenim için aynı fakülteye başvurmuşsa da bu isteği reddedilince dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’e hitaben yazdığı ve “Yüksek makamın alçak vekiline” diye başlayan yazı yüzünden yeniden hapsedildi.

SERDENGEÇTİ SOYADINI ALMASI

Toplam 33 sayı yayınlanan ve birçok sayısı toplattırılan "Serdengeçti" dergisindeki yazılarından dolayı "Serdengeçti" olarak tanındı ve sonradan Serdengeçti soyadını aldı. Osman Yüksel Serdengeçti, 1965-1969 yılları arasında Adalet Partisi listesinden Antalya milletvekilliği de yaptı Partisine yönelttiği eleştiriler yüzünden bir süre sonra Adalet Partisi’nden ihraç edilen Osman Yüksel Serdengeçti, Milletvekilliği sırasında kravat takmadığı için uyarı almıştır, uyarıları dikkate alınmayınca genel kurula girişi yasaklanmıştır. Bunun üzerine beline bağladığı kravatla içeri girmiş, yakasına takması gerektiğini söyleyenlere ise Osman Yüksel Serdengeçti, “Kanunda nereye takılacağı belli değil. İstediğim gibi takarım” demiştir.

Yeni İstanbul gazetesinde “Selam” başlığı altında yazılar da yazan Serdengeçti, 10 Kasım 1983 tarihinde Ankara’da vefat etti. Serdengeçti, Cebeci mezarlığına defnedildi.

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Osman Yüksel Serdengeçti’nin, "Mabedsiz Şehir", "Bu Millet Neden Ağlar?", "Bir Nesli Nasıl Mahvettiler?", "Ayasofya Davası", "Türklüğün Perişan Hali" isimli kitapları da bulunuyor.