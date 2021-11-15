Osman Öcalan öldü
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Erbil’de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü.
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın, tedavi gördüğü hastanede öldüğü açıklandı.
Erbil merkezli televizyon kanalı Rudaw'ın geçtiği son dakika haberine göre Osman Öcalan; bugün sabaha doğru saat 04:30'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Uzun zamandır Erbil'deki bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Osman Öcalan, Temmuz 2021'de geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tamamen kaybetmişti.
Öcalan'ın küçük kardeşi olan Osman Öcalan, 1958 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyünde dünyaya geldi.