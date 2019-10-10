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Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'den dua çağrısı: Türkiye İslam'ın son karakolu

Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı için ordumuza dua edilmesi tavsiyesinde bulunan Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, "Türkiye İslam'ın son karakolu. Bir tek bu karakol kaldı, bu da yıkılırsa çok zor olur. Osmanlı'nın en son perişan haline döneriz yine." diye konuştu.

10 Ekim 2019 Perşembe 05:16

Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili konuşan Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, terörle mücadele eden ordumuza dua edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Topbaş Hocaefendi, "Tebük'te başlayan Haçlı Seferi Devam ediyor. Müslümanın izzetidir, şerefidir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, 'iki ordu kazanır' diyor. Bir ordu diyor, 'serhat ordusudur' diyor. Öbür ordu ise 'dua ordusudur' diyor. Bilhassas seherlerde çok dua edelim." ifadelerini kullandı.

Sabahları Fetih Suresi'nin okunmasını tavsiye eden Topbaş Hocaefendi, "Türkiye İslam'ın son karakolu. Bir tek bu karakol kaldı, bu da yıkılırsa çok zor olur. Osmanlı'nın en son perişan haline döneriz yine. Cenab-ı Hak çok nimet verdi, Türkiye dünyada söz sahibi oldu, Müslümanlar söz sahibi oldu." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 05:16
  1. osman nuri topbaş
  2. barış pınarı harekatı

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