Osman Nuri Kabaktepe kimdir? AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

AK Parti İstanbul İl Başkanı olacağı söylenen Osman Nuri Kabaktepe’nin Milli Görüş çizgisinden geldiği biliniyor. Osman Nuri Kabaktepe, Milli Gençlik Vakfı ile başlayan süreçte Refah Partisi'nde görevlerde bulundu. Osman Nuri Kabaktepe, Saadet Partisi Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanlık görevlerinde bulundu. Osman Nuri Kabaktepe Saadet Partisi’nden 2004 yerel seçimlerinde Fatsa Belediye Başkan adayı oldu.

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970’te Ordu’nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Fatsa İmam Hatip Lisesi'ndeki eğitiminin ardından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Uludağ Üniversitesi üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Milli Gençlik Vakfı ile başlayan süreçte Refah Partisi'nde görevlerde bulundu. Osman Nuri Kabaktepe, Saadet Partisi Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanlık görevlerinde bulundu. Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi olarak görevlerde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde Saadet Partisi’nden Fatsa Belediye Başkan Adayı oldu fakat seçilemedi.

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Denetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2016 yılında Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliğine seçildi. Osman Nuri Kabatepe, evli ve 2 çocuk babasıdır.