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Oruç Osman Müftüoğlu'nun paylaşımı olay oldu! Oruç sağlıktır: En tehlikelisi sahursuz oruç, 3 hata payı...
Oruç

Osman Müftüoğlu'nun paylaşımı olay oldu! Oruç sağlıktır: En tehlikelisi sahursuz oruç, 3 hata payı...

Yeniakit Publisher
2023-03-25 00:49:00 - 2023-03-25 00:55:47
Osman Müftüoğlu'nun paylaşımı olay oldu! Oruç sağlıktır: En tehlikelisi sahursuz oruç, 3 hata payı...

Osman Müftüoğlu sağlıklı yaşam önerilerini Ramazan Ayı'nda da vermeye devam ediyor. Osman Müftüoğlu ve birçok uzmana göre sahursuz oruç ciddi bir sağlık tehlikesi. “Sahur” yapmadan oruç tutmak! Oluşturabileceği hipoglisemi nedeniyle ciddi bir hatadır. HATA 2 “İftar sofraları”nı “ifrat sofraları”na çevirmek! İşte detaylar...

Uzun süre açlık sonrası sofrada sınırsız yemek yemek doğru değil. Mide bozulmalarına yol açan aşırı yeme hazımsızlığa yol açar. İşte Osman Müftüoğlu'ndan Ramazan Ayı'na dair uyarıları sosyal medyada sadece 3 hata mı yorumlarına sebep oldu! İşte o 3 hata...

Osman Müftüoğlu bombayı patlattı! Ramazan Ayı'nda mide fesadına yol açacak 3 hata en tehlikelisi sahursuz oruç....

3 hata var ki Ramazan Ayı'nda asla yapılmamalı. İşte detaylar...

RAMAZANDA BU 3 HATAYI YAPMAYIN

HATA 1

"Sahur" yapmadan oruç tutmak! Oluşturabileceği hipoglisemi nedeniyle ciddi bir hatadır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HATA 2

"İftar sofraları"nı "ifrat sofraları"na çevirmek! Metabolizmayı altüst edeceği mide fesadına(!) yol açabileceği için mutlaka uzak durulması gereken bir hatadır.

HATA 3

Bu mübarek ayın "diyet ayı" değil, "niyet ayı" olduğunu unutmak! Farklı mecralarda yayımlanan çakma ramazan diyeti formüllerinden lütfen uzak durun. (akşam)

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