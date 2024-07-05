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Kadın - Aile Osman Müftüoğlu'ndan vitamin takvimi! Taktikler size çok iyi gelecek! İşe yaramaz değil gece ayrı, gündüz ayrı fayda
Kadın - Aile

Osman Müftüoğlu'ndan vitamin takvimi! Taktikler size çok iyi gelecek! İşe yaramaz değil gece ayrı, gündüz ayrı fayda

Yeniakit Publisher
2024-07-05 09:28:00 - 2024-07-05 10:01:55
Osman Müftüoğlu'ndan vitamin takvimi! Taktikler size çok iyi gelecek! İşe yaramaz değil gece ayrı, gündüz ayrı fayda

Sağlığımıza destek olması için kullanılan vitamin, mineral ve benzeri takviyeler ilaçlarda olduğu gibi belirli kullanım zamanına sahiptir. Ancak birçok kişi vitamin takviyelerini belirsiz zamanlarda kullanıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yaygın olarak alınan vitaminlerin hangi zamanlar arasında kullanılması gerektiğini tek tek açıkladı.

İlaç kullanırken dikkat edilen birçok temel durum, aslında vitamin ve mineral takviyesi alırken de önem arz ediyor. Osman Müftüoğlu bazı takviyelerle ilgili zamanlama takvimini paylaştı. Vitaminlerin nasıl alınması gerektiği kadar tüketildiği zamanlama da büyük farklar yaratabilir. Birçok kişi vitamin takviyelerinin kahvaltı yapmadan önce veya güne başlamadan önce kullanılması gerektiğini düşünüyor. Bu durum bazı vitaminler için doğru olsa da hepsini kapsamıyor.

Osman Müftüoğlu'na göre demir, selenyum, ginseng, kolajen peptidleri, krom destekleri, magnezyum theonat sabah vakitlerinde alınması gereken takviyelerdir. Doktorlar bu takviyeleri genellikle kahvaltıdan önce aç karnına tavsiye ediyor.

Sabah vakitlerinde kullanılan vitaminlerin bazıları ise tok karnına tüketilmelidir. Yaygın kullanılanlar arasında D vitamini, magnezyum malat, omega-3, koenzim q10, K2 vitamini, Çinko yer alıyor. Osman Müftüoğlu, akşam tok karnına alınabilecek vitaminleri kalsiyum sitrat, magnezyum sitrat, magnezyum malat, magnezyum glisinat olarak değerlendiriyor. Bazı takviyelerin kullanımı akşam veya sabahı birlikte kapsayabilir. Vitaminlerin etkinliğini artırmak için doğru zamanda kullanmanız büyük önem taşır. Temel besinler vücut süreçlerinde hayati bir rol oynayacaktır. Bu durumda yatmadan önce kullanılması gereken vitaminler de melatonin, valerian desteği, pasiflora desteği olarak belirtiliyor. Kullanılan takviyelerin zamanlarının önemi kadar birlikte tüketildiği ilaç grupları da önemlidir. Takviyelerin yanında düzenli tükettiğiniz farklı bir ilaç bulunuyorsa bu etkileşim riskini göze almadan mutlaka bir doktora danışmalısınız.

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