Osman Müftüoğlu'ndan iltihap sökücü özel tarif! Zerdeçal ile yapılıyor! Crp'yi anında düşürüyor

Kan testi, alınan kan örneğinin incelenerek belirlenen özel değerlerin dengede olup olmadığının anlaşılması için yapılmaktadır. İncelenen değerlerin düşük ya da yüksek olması durumunda bazı hastalıkların teşhisi yapılması kolaylaşmaktadır.



CPR Nedir?



C-Reaktif Protein kısaca CPR olarak tanımlanmaktadır. Kanda bulunan akut faz reaktanlarından biridir. Yağ hücreleri ve karaciğerde üretimi yapılan bir proteindir. Vücutta iltihaplı bir durum olduğunda CPR seviyesinde değişiklik olmaktadır. CPR değerinin dengede olmaması yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunun habercisi olarak nitelendirilmektedir. Kandaki oranın dengede olması ise genel sağlık açısından önemli bulgulardan biridir.

Vücuttaki iltihap yüksekliği CRP maddesinin yüksekliğine bağlı. Peki Osman Müftüoğlu'nun iltihabı düşüren tarifi nasıl hazırlanır? İşte yanıtı...

OSMAN MÜFTÜOĞLU'NUN İLTİHAP SÖKÜCÜ ÖZEL TARİFİ

1 kase yoğurt

2 yemek kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı keten tohumu

1 çay kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Keten tohumunu öğütün. Yoğurdun içerisine tüm malzemeleri alın. İyice karıştırın. Afiyetle tüketin.

Kan testi yaptıranların sonuçlarında yer alan CRP değerlerinin düşük ya da yüksek olması ne anlama gelir? Genel tanılar için kan testi yaptıranlar sonuçlar arasında bulunan CRP değerlerinin ne anlama geldiğini merak etmektedir. CRP nedir? Kanda CRP yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama geliyor? Konu hakkındaki önemli detayları derledik.

CPR Normal Değer Aralığı Kaçtır?



Sağlıklı bir insanda CPR değerinin dengede olması gerekmektedir. Belirlenen normal CPR değer aralığı 0.5mg/L ve altında olmalıdır. CPR değerinin yüksek olması bazı hastalıklara işaret ettiği gibi bazı hastalıklar için de riskli bir grupta olduğunuzun göstergesidir.



Kanda CRP Yüksekliği Ve Düşüklüğü Ne Anlama Geliyor?



Basit bir kan testi olan CPR aç ya da tok olmak fark etmeksizin ölçüm yapılabilmektedir. Aç ya da tok olmak, günün herhangi bir saatinde olmak CPR değerinde etki etmemektedir. Düzenli kullanılan bazı ilaçlar CPR seviyesini etkilediğinden, ilaç kullanımlarında doktorunuzla konuyu paylaşmanız faydalı olacaktır.



Yapılan ölçümler sonucu CPR değerinin yüksek çıkması tek bir hastalığın tanısı değildir. Kan testlerinde CPR değerinin yüksek olması vücutta akut iltihaplı bir enfeksiyon olduğunun habercisidir. CPR değeri yüksekliğinde; Enfeksiyon,

● Romatoid artrit,

● İltihaplı bağırsak rahatsızlıkları

● Tüberküloz

● Bağ dokusu rahatsızlıkları

● Kanser

● Kelebek hastalığı

Gibi iltihap seviyesinin yükselmesine neden olabilecek bazı hastalıkları işaret etmektedir. Özellikle romatoid artrit hastalığının takibi açısından önemli bir değerdir. Seviyenin yüksek olması aynı zamanda hastanın bazı risklerinin diğer bireylere göre daha yüksek olduğunun belirtisidir. CPR değeri 1.0-3.0 mg/L olan hastaların kalp hastalıkları açısından orta riskli olarak görülmektedir. 3.0 mg/L üzerinde ise yüksek riskli grupta olmaktadır.