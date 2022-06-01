Osman Müftüoğlu o besini önerdi! Kabızlık için kesin çözüm
Osman Müftüoğlu, kabızlık sorunu yaşayanlar için besin önerisi olarak inciri önerdi. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kabızlık için incir tarifi verirken incirin günde kaç kez tüketilmesi gerektiğini de açıkladı. İşte detaylar…
Kabızlık birçok kişide yaşanan bağırsak sorunu. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun kabızlık için önerdiği besin incir. İncirin kesin olarak kabızlık sorununu çözen bir besin olduğunu belirten Müftüoğlu, şu bilgileri verdi:
"İncir vitamin açısından zengin bir besin. Özellikle C vitamini var. B vitamini grubundan oldukça zengin. Yine incirin çok güçlü bir posa kaynağı ve bağırsak dostu yani kabızlık önleyici olduğu kesin. İncirin bir orta boyunda 40-50 kalori var. Günde 2 veya 3 incir yemeniz yeterli."
Osman Müftüoğlu'ndan kabızlık tarifi
Tazesi veya kurusu fark etmiyor. 2 veya 3 adet kuru inciri kuşbaşı şeklinde doğrayın. Kavanoza koyun. O kavanozda incir seviyesini geçecek kadar zeytinyağı ekleyin. Buzdolabına koyun. 1 veya 2 gün sonra onu ezerek ya da yoğurdunuza ekleyerek tüketin.
İncirdeki vitaminler
Mor incirin kabuğunun çok değerli olduğunu belirten Müftüoğlu, incirde bulunan vitaminleri şöyle anlattı:
"İncir içindeki mineral zenginliği ve çekirdeğindeki yağların gücü nedeniyle muazzam bir besin. 100 gram incir tükettiğiniz zaman günlük magnezyum ihtiyacınızın ve demir ihtiyacınızın neredeyse yüzde 25-30'unu karşılamış olursunuz. Yine 100 gram incir tükettiğiniz zaman 1 günlük kalsiyum ve fosfat ihtiyacınızın yani kemik gücü ihtiyacınızın neredeyse yüzde 30'a yakınını kazanabiliyorsunuz."