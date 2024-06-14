Osman Müftüoğlu açıkladı! Muhteşem dörtlüye dikkat

Osman Müftüoğlu, kronik hastalıkların tedavisinde sonuçları değil, sebepleri tedavi etmenin önemine değindi. Müftüoğlu, 'Muhteşem Dörtlü' olarak adlandırdığı beslenme, aktivite, huzur/stres ve uyku unsurlarının önemini vurguladı. Kronik hastalıklarda yaşam tarzı hatalarının düzeltilmeden kalıcı bir tedavi sağlanamayacağını belirten Müftüoğlu, modern tıbbın genetik mirası kader olarak görme hatasını eleştirdi. Müftüoğlu, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Biz kronik hastalıkların tedavisi söz konusu olduğunda sebebi/nedeni tedavi etmek yerine sonuçları tedavi etmeye çalışıyoruz ve yanlış yapıyoruz. Neticede de -maalesef- çoğu zaman istediğimiz sonucu alamıyor, hatta bazen sınıfta kalıyoruz. Ama şimdi öğrendik ki özellikle KRONİK HASTALIKLAR söz konusu olduğunda benim “MUHTEŞEM DÖRTLÜ” olarak tanımladığım “BESLENME, AKTİVİTE, HUZUR/STRES, UYKU”da mevcut bazı problemleri çözmeden ve bunlara eşlik eden “YAŞAM TARZI SORUNLARI/HATALARI”nı iyileştirmeden ya da yok etmeden -sigara/alkol alışkanlığı, fast food beslenme, şeker bağımlılığı…- tedavide sağlıklı ve kalıcı bir sonuç almamız mümkün değildir. Ama size iyi bir haberim var: Sonuçları bir yana bırakıp sebeplere odaklanan yeni ve muazzam bir tıp yaklaşımı çoktan yola çıkmış durumda! Ve bu bu yaklaşımın önümüzdeki yıllarda fırtına gibi eseceğinden hiç kuşkunuz olmasın.

Modern tıbbın kronik hastalıklardaki “YAKLAŞIM HATASI” yalnızca “sebep sonuç meselesi”yle daha doğrusu “YAŞAM TARZININ ISKALANMASI” problemiyle sınırlı değil. Modern tıbbın başka hataları hatta günahları da var. Bunlardan biri de “GENETİK MİRAS KADERDİR!” gibi yanlış bir yaklaşıma daha doğrusu bir düşünce bataklığına uzunca bir süredir saplanıp kalmış olmasıdır. Altını kalınca çizerek tekraren hatırlayalım: Genetik miras -sınırlı sayıda bazı genetik hastalıklar dışında- zannedildiğinin aksine miras falan değildir. Kötü genlerle doğmuş olmamız, o genlerin esiri olacağımız, o genleri kalıcı ve etkili bir biçimde susturamayacağımız/durduramayacağımız anlamına gelmez, gelmiyor. Sadece yaşam tarzımızda yapacağımız basit değişimlerle bile “iyi genlerimizi coşturup kötü genlerimizi susturmak” ve genetik mirasın bizi sürükleyebileceği pek çok kronik hastalığa -şeker hastalığı, hipertansiyon, Alzheimer, karaciğer yağlanması, safra kesesi taşı, obezite, hatta bazı kanserler- yakalanıp yakalanmamak aslında biraz da bizim vereceğimiz bir karardır. O kararın arkasında da EPİGENETİK BİLİMİ vardır."



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