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Gündem Osman Kısakürek'in eşi Filiz Kısakürek vefat etti
Gündem

Osman Kısakürek'in eşi Filiz Kısakürek vefat etti

Fikir Adamı/İdeolog Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in en küçük oğlu Osman Kısakürek'in eşi Filiz Kısakürek, 69 yaşında vefat etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 12:06:00 -
Osman Kısakürek'in eşi Filiz Kısakürek vefat etti

Fikir Adamı/İdeolog Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in en küçük oğlu Osman Kısakürek'in eşi Filiz Kısakürek, 69 yaşında vefat etti.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Kısakürek, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde kalp yetmezliğinden vefat etti.

Filiz Kısakürek'in cenazesi, bugün öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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