  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Faşist Ümit Özdağ ve Tanju Özcan utansın! Güvenli Suriye'ye dönen dönene

Artık oyuncu değil oyun kuran bir Türkiye var! Geleceğin Selçuk Bayraktar’ları gümbür gümbür geliyor

Namık Kemal Zeybek’e Boynukalın’dan tokat gibi cevap

O hava yolu şirketinden tepki çekecek karar: Kilolu yolculara çifte koltuk ücreti!

Erdoğan’dan DEM Parti açıklaması! Görüşme umut verici bulundu

Cadılar Bayramı adı altında tahrik! Aklını kiraya verenlerden bira şişeleriyle haç

Yasak dediğin böyle olur. Ömür boyu sigara yok!

300 bin liranız varsa bu arabaları alabilirsiniz! Uzmanlara göre “Fırsat aracı”

Türkiye’nin en büyük millet bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gazze ekonomisi çöküyor! Saldırılar üretimi yüzde 25 düşürdü
Gündem Osman Kavala için kafayı çıkardılar! Gül'ü, Çiçek'i, Taşgetiren'i, Türmen'i hepsi bir yerde
Gündem

Osman Kavala için kafayı çıkardılar! Gül’ü, Çiçek’i, Taşgetiren’i, Türmen’i hepsi bir yerde

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu hakkında verdiği yakalama kararına sessiz kalan Batı, Osman Kavala için tek ses oldu. Ali Karahasanoğlu, “Aynı gün yayımlanan açıklamalar sistemli bir operasyonun işareti” diyerek, eski siyasetçilerden akademisyenlere uzanan isimlerin perde arkasını yazdı: “Birbirine düşman görünenleri Osman Kavala’nın özgürlüğü birleştirdi!”

Ali Karahasanoğlu

Biz Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının uygulanması için çağrı beklerken.

Biz soykırım suçundan hakkında yakalama kararı verilen Netanyahu’nun Amerika’ya nasıl girdiğini, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda nasıl konuşma yapabildiğini sorgulamalarını beklerken.

Onlar Osman Kavala için kafayı çıkardılar .

Açıklamalar, aynı gün tek elden duyurulduğuna göre sistemli bir operasyonla karşı karşıyayız.

İçlerinde kimler var?

Eşinin başörtülü olması sebebiyle cumhurbaşkanı olamayacağı belirtilen ve engellenen Abdullah Gül de var.

Abdullah Gül’ün eşinin başındaki örtüye karşı çıktığı gibi, üniversite öğrencilerinin de başlarını örtemeyeceğini söyleyen ve bunu AİHM kararında utanmadan dillendiren zorba Rıza Türmen de var.

İçlerinde Ak Parti’nin kurucusu ve uzun yıllar adalet bakanlığı yapan, Tayyip Erdoğan siyasetten engellenmek istendiğinde itiraz eden Cemil Çiçek de var.

Tayyip Erdoğan’ı Yargıtay’daki CHP’lilerle birlik olup, ayak oyunlarıyla milletvekili adayı olmasını engelleyen seçim hükümetindeki sözde tarafsız adalet bakanlığı koltuğunda oturan Aysel Çelikel de var.

İçlerinde Erbakan hocayı indirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üst düzey bir askeri yetkilisinin ağzından veriyormuş gibi yaparak, “Gerekirse silah bile kullanırız” manşeti atan Hürriyet gazetesinin patronu Aydın Doğan’ın avukatı Köksal Bayraktar da var.

Aydın Doğan’ın gazetelerinde hedef gösterilip, 28 Şubat sürecinde başörtü yasağını protesto etmek için Van’dan Edirne’ye, “el ele eylemi”ni organize ettiği iddiasıyla idam cezası verilmek üzere DGM’de yargılanan Ahmet Taşgetiren de var.

İçlerinde terör örgütü olduğundan hiç kimsenin şüphesi bulunmayan PKK’lı teröristler Diyarbakır’da hendek kazdığında, teröristleri değil devletin emniyet güçlerini suçlayan Amerika’daki profesörün babası Emre Kongar da var.

İçlerinde Ak Parti’de kendisine yer bulup bakanlık koltuğuna kadar çıkabilen ama 17-25 Aralık operasyonundan sonra FETÖ’den yana dümeni kıvıran Ertuğrul Günay da var.

Ak Parti’ye yanaşıp, hukuk fakültesi dekanlığını alan ama milletvekili yapılmadığı için düşmanlığa soyunan ve yeni dönemde istikbali Ekrem İmamoğlu’nun çantacılığında gören Adem Sözüer bile var.

Tüm bu birbirinin çelladı ve mazlumu konumundaki isimleri bir araya getiren ne?

Osman Kavala’nın serbest bırakılması.

Gerekçeleri de Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği bir karar.

Çoğu hukukçu olan bu isimlerin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının tek satırını okuduklarını sanmıyorum.

Okumuş olsalar, kararın tutuklulukla ilgili olduğunu, şu an Osman Kavala’nın ise kesinleşmiş mahkumiyet kararı sebebiyle cezaevinde olduğunu bilirlerdi.

Osman Kavala ve arkasındaki güçler tutuklama sürecindeki AİHM kararını gösterip, kesinleşmiş mahkumiyet aşamasında tahliye yapmaya çalışıyorlar.

Karara bakıyorsunuz 2019 tarihli.

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN>>>

