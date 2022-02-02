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Gündem Osman Kavala Avrupa Konseyi'ne selam çaktı!
Gündem

Osman Kavala Avrupa Konseyi'ne selam çaktı!

Gezi finansörü Osman Kavala, Avrupa Konseyi'nin kendisi hakkındaki AİHM'e sevk edilme kararından sonra açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 19:21:00 -
Osman Kavala Avrupa Konseyi'ne selam çaktı!

 Yeniakit.com.tr 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, Osman Kavala dosyasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) intikalini oy çokluğu ile kabul ederek, Türkiye'ye karşı ihlal prosedörü başlatmasından sonra açıklamada bulunan Kavala, Avrupalı dostlarına selam gönderdi.

'Tarafsız bir gözle incelenmesini önemli buluyorum'

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, oy çokluğu ile Osman Kavala dosyasının AİHM'e sevk edilmesine karar verdi. Karardan sonra açıklamada bulunan Kavala, AİHM'in tarafsız olduğunu iddia ederek, şunları söyledi:

AİHM’in derhal serbest bırakılmam gerektiğini belirten kararından ve Gezi davasının beraatle sonuçlanmasından sonra tutukluluğumu devam ettirmek için gerçekleştirilen yargı uygulamalarının tarafsız bir gözle incelenmesini önemli buluyorum. AİHM’in yapacağı değerlendirmenin ülkemizde insan hakları ile ilgili hukuk normlarının korunmasına katkı sağlayacağını umuyorum.

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