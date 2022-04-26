Osman Kavala anketi yapan Can Ataklı hayatını şokunu yaşadı
CHP yandaşı Can Ataklı, sosyal medya hesabından Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Osman Kavala hakkında anket yaptı. Çıkan sonuç Ataklı'yı şoke etti.
15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, Osman Kavala kararıyla ilgili Twitter hesabından anket yaptı. Takipçilerine, "Gezi davasında verilen cezalar için ne düşünüyorsunuz?" diye soran Ataklı dumura uğradı.
Ankette, "Karar hukuka uygun/doğru" seçeneği yüzde 79 oy aldı. "Karar vicdanları kanatır" seçeneği ise yüzde 21'de kaldı.