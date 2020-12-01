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Siyaset Osman Kavala Almanlara dert oldu
Siyaset

Osman Kavala Almanlara dert oldu

Gezici teröristlerin finansörü Osman Kavala'ya Alman dostlarından destek mesajı geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 23:55:00 -
Osman Kavala Almanlara dert oldu

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, "Türkiye'ye AİHS'ye uyma ve Osman Kavala'yı artık serbest bırakma çağrısı yapıyorum." dedi. Gezici teröristlerin finansörü Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen Alman Bakan, "Türkiye'nin AİHM'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden (AİHS) doğan yükümlülüklerini siyasi sebeplerle yerine getirmediğini tespit ettik." diye konuştu.

Birbirinden küstah ifadeler

Almanya'nın Mayıs 2021'e kadar Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı olduğunu belirten Roth, Almanya'nın dönem başkanlığı içindeki önceliklerden birinin AİHM'nin kararlarına kısıtlama olmaksızın saygı duyulması ve bu kararların uygulanması olduğu şeklinde küstah ifadeler kullandı.

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Yorumlar

mahoaga

(Mason) Michael Roth: '(Mason biraderimiz) Osman Kavala'yı artık serbest bırakma çağrısı yapıyorum."
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