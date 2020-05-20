Osman Gökçek’ten sert eleştiri! ‘Yesinler sizin tasarrufunuzu’

Her fırsatta Belediyenin kasasında para yok diye geçinen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tanesi 2 bin 600 TL’lik muhtarlara hediye telefon gönderdi.

Athena ve Şevval Sam gibi sanatçılara verdiği konser paralarıyla tepki toplayan İmamoğlu bu kez tanesi 2 bin 600 TL olan hediye telefonlarla gündeme geldi.

Osman Gökçek, Ekrem İmamoğlu’nun gereksiz harcamasını eleştirerek, ‘Yesinler sizin tasarrufunuzu’ dedi.