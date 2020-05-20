Osman Gökçek’ten sert eleştiri! ‘Yesinler sizin tasarrufunuzu’
Osman Gökçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gereksiz harcamalarını eleştirerek, ‘yesinler sizin tasarrufunuzu’ dedi.
Her fırsatta Belediyenin kasasında para yok diye geçinen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tanesi 2 bin 600 TL’lik muhtarlara hediye telefon gönderdi.
Athena ve Şevval Sam gibi sanatçılara verdiği konser paralarıyla tepki toplayan İmamoğlu bu kez tanesi 2 bin 600 TL olan hediye telefonlarla gündeme geldi.
Osman Gökçek, Ekrem İmamoğlu’nun gereksiz harcamasını eleştirerek, ‘Yesinler sizin tasarrufunuzu’ dedi.