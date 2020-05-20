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Gündem

Osman Gökçek’ten sert eleştiri! ‘Yesinler sizin tasarrufunuzu’

Osman Gökçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gereksiz harcamalarını eleştirerek, ‘yesinler sizin tasarrufunuzu’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:13:00 -

Her fırsatta Belediyenin kasasında para yok diye geçinen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tanesi 2 bin 600 TL’lik muhtarlara hediye telefon gönderdi.

Athena ve Şevval Sam gibi sanatçılara verdiği konser paralarıyla tepki toplayan İmamoğlu bu kez tanesi 2 bin 600 TL olan hediye telefonlarla gündeme geldi.

Osman Gökçek, Ekrem İmamoğlu’nun gereksiz harcamasını eleştirerek, ‘Yesinler sizin tasarrufunuzu’ dedi.

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