Osman Gökçek'ten Saadet Partisi'ne sert tepki: Bunu nasıl sindirebiliyorsunuz?
Beyaz TV Genel Koordinatörü Osman Gökçek, Saadet Partisi'nin yurt dışına milletvekili Cihangir İslam'ı gönderip FETÖ'cülerle aynı toplantıya katılmasına sert tepki gösterdi.26 Eylül 2019 Perşembe 11:43
Beyaz TV'de Sürmanşet programında konuşan Beyaz TV Genel Koordinatörü Osman Gökçek, Almanya'da HDP, CHP, Saadet Partililer, Hayko Bağdat gibi FETÖ'cüler ve Mustafa Altıoklar gibi açık İslam düşmanlarının katıldığı "Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayışı" panelini sert sözlerle eleştirdi.
Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'ın katılmasını eleştiren Gökçek, "CHP var, HDP var kimle FETÖ'cülerle PKK'lılarla. Burada anlayamadığım Saadet Partili Milletvekili Cihangir İslam da var. Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden milletvekili. Saadet Partililer, bunu nasıl içine sindirebiliyor. Orada olan Hayko Bağdat, İslam'la dalga geçiyor. Mustafa Altıoklar var. 'Katil de hırsızı da imam-hatipli' diyor. Müslümanlara, İslam'a hakaret eden biriyle yan yana oturmak size ağır gelmiyor mu? Bir Saadet Partili, PKK'lıyla FETÖ terör örgütü mensubuyla bir konferansta yan yana oturup konuşamaz." dedi.
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