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Gündem Osman Gökçek'ten Muharrem İnce açıklaması
Gündem

Osman Gökçek'ten Muharrem İnce açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-05-11 17:25:00 -
Osman Gökçek'ten Muharrem İnce açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, parti genel merkezinde yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu.

Yaşanan gelişmenin ardından AK Parti Milletvekili adayı olarak gösterilen Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

"Muharrem İnce’yi şantaj, hakaret ve baskı ile adaylıktan çektirdiler." diyen Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"İşte CHP budur. Ya onlardan onlacaksınız, ya da her türlü iftira ve kumpası kurarlar. Çıkarları için her şeyi mübah gören FETÖ taktikleri yine sahnede. Bu seçimde vatandaşımız kasetlerle şantaj yapanlara da dersini verecek."

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