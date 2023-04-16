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Gündem Osman Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun kaçak yapı algısını canlı yayında ifşa etti!
Gündem

Osman Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun kaçak yapı algısını canlı yayında ifşa etti!

Yeniakit Publisher
2023-04-16 12:44:00 -
Osman Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun kaçak yapı algısını canlı yayında ifşa etti!

AK Parti Milletvekili adayı olarak gösterilen Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek Haber Global'de yayınlanan 'Müzakere' programının canlı yayın konuğu oldu.

AK Parti Milletvekili adayı Osman Gökçek saat 20:30'da yayınlanan 'Müzakere' programının canlı yayın konuğu oldu. Osman Gökçek yaptığı kritik açıklamalarla ve CHP yandaşı Şaban Sevinç'e verdiği cevaplarla programa adeta damga vurdu.

Şaban Sevinç'in Üsküdar Belediyesi'ni hedef alması sonrası Gökçek, Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Türken'in attığı mesajı canlı yayında okudu.

Gökçek 'Şaban Bey bakın yine bilmiyorsunuz, CHP'ye yakınsınız ama sizi yanlış yönlendiriyorlar, Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine inanmayın, onlar her konuda yalan söylüyor!' diyerek Şaban Sevinç'in yaptığı kirli algı operasyonunu yok etti.

'MÜDAHALE EDİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR'

Üsküdar Belediye Başkanı, Osman Gökçek'e attğı mesajda şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Belirtilenler ışığında, gerekli alanın doğal sit alanı olması, gerekse çevre koruma alanında kalması sebebiyle her türlü yetki ve tasarruf Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığında olduğundan dolayı bakanlığın yetki alanına müdahale edilmemesi gerekmektedir'.

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Yorumlar

Gaffar

Sayın osman gökçek sayesinde eğer ak partimiz oy kaybetmiyorsa 55 senedir boşuna yaşamışım demektir, Ankara 'nın ak partiye en yüksek oy veren bölgesindeyim küçüğünden yaşlısına herkes tepkili, arz ederim inşallah.
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