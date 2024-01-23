Osman Gökçek “CHP'li seçmeni koyun gibi görerek hareket eden bir CHP var”

İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından satır başları...

CHP, TÜRKİYE UZAY AJANSI'NA DA KARŞI ÇIKMIŞ!

'Cehaletin, cahilliğin en büyük göstergesi. Biz 'cahillik' dediğimiz zaman, 'geriye gitmek' dediğimiz zaman, Türkiye'nin gerçekten yapılan işlerine set koyulmasını konuşacağımız zaman CHP'yi görüyoruz.”

Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açıyorlar. Açtıkları konu, Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptal edilmesini istiyorlar. Kim bu başvuran? CHP'liler...”

“Anayasa Mahkemesi de bunu reddediyor, kabul etmiyor. Gerçekten Türkiye'yi geriye götürebilecek bir siyasi parti o varsa o da CHP'dir. Bu tartışılmaz bir durum. Düşünsenize siz uzay bilimleriyle uğraşacaksınız, uzay teknolojileriyle uğraşacaksınız, bunun için bir yer açmak istiyorsunuz, bir uzay ajansı açmak istiyorsunuz, gidiyorlar bununla alakalı imza veriyorlar ve buranın yapılmasını istemiyorlar.”

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LEVENT GÜLTEKİN: CHP, SEÇMENİNE KOYUN MUAMELESİ YAPIYOR!

'Kendi seçmenlerine ‘koyun' muamelesi çekiyor. Yani CHP'li seçmene ‘koyun' demek istiyor. CHP'li seçmenin ben koyun olduğunu düşünmüyorum ama bu muamelenin yapıldığını ben de görüyorum. Yani CHP'li seçmeni koyun gibi görerek hareket eden bir CHP var.”

“Burada çok önemli bir şey var. Özellikle sol camiaya yakınlığıyla bilinen Levent Bey, 'Rant kapısı olarak görüyorlar belediyeleri ve buna göre bir dağılım var.' diyor. Bu gerçekten çok önemli bir laf. Bunu şuan da milliyetçi muhafazakar kesimden bir gazeteci söylemiş olsaydı ne olurdu? Ortalık ayağa kalkardı. Demek ki bu belediyelerin içerisinde rantla ilgili bir durum söz konusuysa yolsukluk var demektir. Kadıköy, Beşiktaş veya buna benzer belediyelerle ilgili bu tür bir ithamda bulunulması, bu belediyelerin içerisinde de böyle bir hadisenin olup olmadığının araştırılması gerektiğini gösterir.”

“Bunu biz demiyoruz. CHP'li gazeteciler, ‘Buralarda rant var. Odun koysan seçilir mantığı var. Onun için CHP'li seçmene koyun muamelesi yapılıyor.' diyorlar.”

İMAMOĞLU KONUŞTU, KİPTAŞ YALANLADI!

'Ekrem İmamoğlu, ‘Çok yaşa İstanbul, kentsel dönüşümü hızlandırdık. Sabit taksitle sosyal konut ürettik. 9 bin 535 konutu ev sahiplerine teslim ettik. 8 bin 164 konutu daha teslim ediyoruz.' şeklinde bir tweet attı. Sonra KİPTAŞ Genel Müdürü de bir tweet attı. O da ‘Dört buçuk yılda 2 bin 95 tane konut ürettik.' dedi. Biri ‘2 bin 95 tane ürettik' diyor, diğeri de ‘9 bin 535 konut ürettik' diyor.

'Genel Müdürünüz ile bir konuşun. Tatile çok gidiyorsunuz İmamoğlu. Genel müdürünüze vakit ayırın, oturun sohbet edin, ‘Biz kaç konut ürettik' deyin. İşte sizin yaptığın sosyal medya belediyeciliği. Kafanıza göre atıyosunuz tweetleri, kendi genel müdürünüz sizi rezil ediyor.'

İMAMOĞLU 2018'DE SÖYLEDİĞİNİ 2024'TE UNUTTU!

'Sayın Ekrem İmamoğlu'nun söylediği yalanlara yetişemiyorum. Sayın İmamoğlu bir yalan makinesine dönüşmek üzere, az kaldı. Bir dediğinizde artık doğru çıkmaya başlasın Sayın İmamoğlu. Seçimden önce 'Bu kader olamaz' diyorsunuz. Sonra da kalkıyorsunuz 'Bu çok normal bir şey' diyorsunuz. Nasıl olacak bu iş?”

“İstanbul'da yaşayan o trafik çilesini çeken kardeşlerimize soruyorum. Bir tünelden, ‘50 bin kişi geçecek. Ben bu tüneli yaptırmam' deyip kapattırmadı mı? İstanbul'a hangi yeni bulvarları katmış, ney yapmış? Tatile gitmekten gelemedi İstanbul'a.'

BİR DAHA ADAY OLMAM DEMİŞTİ! TANJU ÖZCAN, SEÇİLMEZ İSE BIRAKACAKMIŞ!

'Bir insan, 'ben kıvırdım' dedikten sonra siyasete devam ediyorsa bu onun kıvrak olduğu anlamına gelir. Bu şekilde bir kelimeyi kendine yakıştırıp 'Evet, ben bu sefer kıvırdım ama bir daha kıvırmayacağım.' şeklinde bir konuşma yapıyorsa, bu çok doğru bir kelime değildir.'

DEM PARTİ'Yİ SAVUNDU ERDOĞAN'A YÜKLENDİ!

'Özgür Özel, sen şehitlerimizden utanmıyor musun? Şehit ailelerinin yanına gittiğinde bu konu ile alakalı sana hiçbir şey söylemiyorlar mı? Gazilerimiz, sana hiçbir şey söylemiyorlar mı?'

'Meclis'te, kürsüden 'YPG'nin bir terör örgütü olmadığına' yönelik konuştukları zaman veya teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'Sayın Öcalan' diye hitap ettikleri zaman, senin hiç ağırına gitmiyor da Cumhurbaşkanımızın dediği laflar mı ağırına gitti?'