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Aktüel Osman Gazi Türbesi'ndeki saygı nöbeti ziyaretçileri duygulandırıyor
Aktüel

Osman Gazi Türbesi'ndeki saygı nöbeti ziyaretçileri duygulandırıyor

Bursa'da şehre hakim bir tepedeki tarihi Tophane Parkı'nda bulunan türbenin önünde yaklaşık bir aydır alp kıyafetli jandarma personeli tarafından saygı nöbeti tutuluyor - Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşu olan 11 Eylül'de hayata geçirdiğimiz uygulama gerek vatandaşlarımız gerekse kentimize gelen yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü" - Moldova'nın Gagauz Özerk Yeri'nden gelen Zoya Tekerlek: - "Onları görünce içim çok tuhaf oldu. Birden tarihe gitmişim ve o tarihin bir parçasıymışım gibi hissettim"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:07:57 -
Osman Gazi Türbesi'ndeki saygı nöbeti ziyaretçileri duygulandırıyor

BURSA (AA) - SERGEN SEZGİN - Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin Bursa'daki türbesinde yaklaşık bir aydır alp kıyafetli jandarma personelince tutulan saygı nöbeti, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Osmangazi ilçesinde şehre hakim bir tepede Osman Gazi ile oğlu Orhan Gazi'nin türbelerinin bulunduğu tarihi Tophane Parkı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Bursa'nın işgalden kurtuluşunun 98'inci yılı etkinlikleri kapsamında Osman Gazi Türbesi önünde başlatılan saygı nöbeti, mekanın manevi havasına farklılık kattı.

Özellikle jandarma personelince yapılan nöbet değişimi merasimine ilgi gösteren ziyaretçiler, bu anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştiriyor.

Türbenin içinde ise gün boyu Kur'an-ı Kerim okunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine, Osmanlı'nın 1326 yılında Bursa'yı fethinin ardından medeniyetin temellerinin yavaş yavaş şekillendiğini söyledi.

Kentin neresine adım atılırsa atılsın, Kuruluş Dönemi'nin izlerine rastlandığını vurgulayan Aktaş, "Osmanlı'nın manevi ruhuna saygı anlamı taşıyan ve köklü bir devlet geleneği olan sancak nöbetini devreye alma konusunda ilgililerle fikir alışverişinde bulunduk. Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin bulunduğu alanda sancak nöbeti tutulması için görüşmeler yaptık." diye konuştu.

Aktaş, nöbetin devamlı ve kutsal bir vazife olduğuna dikkati çekti.

Uygulamanın büyük ilgi gördüğünü dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşu olan 11 Eylül'de hayata geçirdiğimiz uygulama gerek vatandaşlarımız gerekse kentimize gelen yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü. Bursa'nın fethinden kurtuluşuna kadar geçen sürede, bu toprakları bizlere bırakmak için hayatını vakfeden, canını feda eden ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Osman Gazi'den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu şehre emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyorum."

- "Tüylerimiz diken diken oldu"

Moldova'dan gelen Zoya Tekerlek de Gagauz Özerk Yeri'nde yaşadığını, soyunun Oğuz Türkleri'ne dayandığını belirtti.

Atalarının, Osmanlı döneminde göç ederken bu bölgede kaldığını ifade eden Zoya Tekerlek, "Türkçe konuşuyoruz. Adetlerimiz, Türk adetleri. Nöbet tutanların kıyafetlerini görünce çok etkilendim. Tarihi yakından görmek, yaşamak, dokunabilmek çok güzel. Onları görünce içim çok tuhaf oldu. Birden tarihe gitmişim ve o tarihin bir parçasıymışım gibi hissettim. Osmanlı'nın örneklerini görmek çok güzel. Keşke daha fazla bunları yaşayabilsek." diye konuştu.

Kahramanmaraş'tan şehri gezmeye gelen Ali Sarıboğa ise nöbet uygulamasını beğendiklerini anlattı.

Saygı nöbetini görünce farklı duygular yaşadıklarına değinen Sarıboğa, "Tüylerimiz diken diken oldu. O zamanlara gitmiş gelmiş kadar olduk." dedi.

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