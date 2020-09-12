Osman Gazi Türbesi’nde ‘Sancak Nöbeti’ dönemi

Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlamaları, Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Vatandaşların ilgi gösterdiği kutlamalar, bu sene ilk kez başlatılan ‘Sancak Nöbeti’ töreniyle ayrı bir anlam kazandı. Osmanlı Devleti’nin kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin türbelerinin de bulunduğu Tophane Meydanı’nda devam eden tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene katılanlara, Büyükşehir Belediyesi tarafından Pûşide-i siyah”ı temsilen yazma hediye edildi.

“Yeşil Bursa al sancağına kavuştu”

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın 8500 yıllık tarihi geçmişiyle farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, önemli sosyal, kültürel ve ticari anlamda bir merkez olarak öne çıkmış şehir olduğunu hatırlattı. Tarihin birçok döneminde kuşatmalara maruz kalmış ve alınmak istenen bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Osman Gazi’nin başlattığı Bursa kuşatmasının 1326’da Orhan Gazi tarafından nihayete erdirildiğini dile getirdi. Bu tarihten itibaren Osmanlı tarihinin her anlamda yazılmaya başlandığını belirten Başkan Aktaş, “Osmanlı, fethettiği Bursa’da bir medeniyetin temellerini santim santim şekillendirdi. Bugün Bursa’nın neresine adım atarsak atalım, kuruluş döneminin izlerine rastlarız. Ancak bundan tam 100 yıl önce ülkemizin birçok şehrinin yaşadığı işgal yıllarını, tarih, kültür ve doğal güzellikler şehri olan Bursa da yaşadı. İşgalci komutan önce Muradiye’de bulunan sultan kabirlerini tahrip etti. Tophane’ye geldiğinde ise aynı tahribatı, hakareti ve saygısızlığı Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin sandukalarına yaptı. Bursa’nın işgali, 10 Temmuz 1920’de TBMM’de gündeme geldi. Gazi Mustafa Kemal’in talimatıyla Meclis kürsüsüne “Pûşide-i siyah” olarak bilinen siyah bir örtü örtüldü. Bu örtü, Bursa düşman işgalinden kurtulana kadar orada kaldı. 2 yıl, 2 ay, 2 günlük esaret bitirilmişti. Bursa’nın kurtuluşu, tüm yurtta büyük sevinç gösterileriyle kutlandı. Bursa’nın kurtuluşu bütün ülkeye Ankara’dan çekilen kısacık ama çok anlamlı telgrafla duyurulmuştu; ‘11 Eylül 1922, yeşil Bursa al sancağına kavuştu’” dedi.

“Köklü bir devlet geleneği: Sancak Nöbeti

Böyle güzel bir haberin dalga dalga yayılışının yıldönümünde, anlamlı bir uygulamayı da hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Alinur Aktaş, Osmanlı'nın ilk payitahtı olan Bursa’nın Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve evladı Orhan Gazi başta olmak üzere ilk altı padişahı bağrında barındırdığını dile getirdi. Bu düşünceden hareketle, Osmanlı’nın manevî ruhuna saygı anlamı taşıyan ve köklü bir devlet geleneği olan sancak nöbetini devreye alma konusunda ilgililer ile fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Başkan Aktaş, “Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin bulunduğu alanda sancak nöbeti tutulması için görüşmeler yaptık. Bilindiği gibi sancağın nöbeti devamlı ve kutsaldır. Korumak uğruna, gerekirse ölmenin şart olduğu bir nöbettir. Bu konuda bizlere verdikleri desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Vali Yakup Canbolat’a, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e ve Bursa Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç’a teşekkür ediyorum. Bursa’nın fethinden kurtuluşuna kadar geçen sürede, bu toprakları bizlere bırakmak için hayatını vakfeden, canını feda eden ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Osman Gazi’den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar bu şehre emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyorum. Bursa’mızın kurtuluşunun 98. yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Sayın Servet Yeğit ise, nöbetin ifası maksadıyla Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Osman Gazi Saygı Nöbet Takımı’nın kurulduğunu açıkladı. Saygı nöbetinin tarihi ritüellere ve dönemin diline sadık kalınarak, ‘Alp’ ruhunu yaşatacak uygulamaları içerecek şekilde yapılacağını anlatan Yeğit, “Osmanlı'nın manevi ruhuna saygı kapsamında hükümdarlık alametleri taşıyacaktır. Alpbaşının komutuyla nöbet alanına girecek olan Alpler, al bayrağı öperek nöbeti alacak. Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, al bayrağımızın gölgesinde Allah'a, Kuran'a, vatana, bayrağa ve pusata verdikleri anda bağlı kalarak sura üflenene ne kadar nöbete devam edecekler” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ‘Sancak Nöbeti’ başladı. Savaş davulunun eşliğinde meydana giriş yapan Alpler, Alpbaşının komutuyla nöbet yerlerine geçti. Al bayrağı öperek nöbete başlayan Alpler, yaptıkları dua ile tüyleri diken diken etti. İl Müftüsü İzani Turan’ın da dua ettiği törenler, protokolün Osman Gazi Türbesi’ni ziyaret etmesiyle sona erdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



