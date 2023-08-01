Osman Bülent Zülfikar kimdir? Osman Bülent Zülfikar hayatı kariyeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar getirildi. Peki, Osman Bülent Zülfikar kimdir?

Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, 1958 yılında Bitlis'te doğdu. 1981 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzmanlık çalışmasını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında sürdürdükten sonra 1986 yılında “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı” oldu. 1991 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında “Doçent” oldu. 1992 yılının sonlarında çalışma arkadaşları, hemofili hastaları ve hasta yakınlarıyla birlikte halen başkanlığını yaptığı “Türkiye Hemofili Derneğini” kurdu. 1993 yılında Londra'da Akdeniz Anemisi, Chicago Üniversitesinde “Kemik İliği Nakli” konusunda çalışmalar yaptı.