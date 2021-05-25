ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman’ı yakından takip edenler, tarihi kişiler hakkında da pek çok konuyu merak ediyor. Dizinin 60.bölümünde Osman Bey ile Malhun Hatun evlenecek. Bu sebeple pek çok kişi Osman Bey ve Malhun Hatun’un kaç çocuğu olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Osman Bey’in kaç çocuğu var?

Osman Bey’in Malhun Hatun’dan çocukları kimler? Osman Gazi’nin çocukları kim?

Malhun Hatun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin evlendiği eşlerinden biridir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Malhun Hatun’un çocukları Orhan Gazi, Pazarlı Bey, Fatma Hatun, Hamid Bey, Çoban Bey, Melik Bey ve Savcı Bey’dir.

Râbi'a Bala Hâtun ve Osman Bey’in oğulları ise Alaeddin Bey’dir.