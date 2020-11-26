Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan ve Osmanlı Devleti’nin kurucu Ertuğrul Bey oğlu Osman Bey’in dönemini konu alan Kuruluş Osman her bölümü büyük bir beğeni ile izlenmekte. Ertuğrul Bey’in ölüm döşeğine olması nedeniyle Savcı Bey ve Osman arasında beylik mücadelesi tavan yapmışken, hem içerde hem de dışardaki düşmanlar Osman’ı rahat bırakmamakta. Osman hem kendisine hem de Kayı Obası’na kurulan tuzakları bir bir bozmak için gayret sarf ederken, Osman’ın bey olmasına karşı Savcı, Gündüz, Dündar Bey birlik olup Yavlak Arslan’la iş tutarken, Bamsı Bey ise Osman’ın her daim yanında olmakta.

Roma tekfuru Nikola, Kıpçak Bey’in kızı Targun Hatun’u Kayı Obası’na ajan olarak gönderdi. Targun Hatun obana ne olup bittiğini Nikola’ya rapor etmekten de geri durmuyor. Kayı Obası’na hainliği sinsi biri şeklide yapmaya devam eden Targun Hatun, Osman Bey’in gözüne girmek için var gücüyle çalışmakta.

Osman Bey Targun Hatun ile evleniyor mu?

Kuruluş Osman'ın 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 36. yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in Targun Hatun ile nikah kıyacağını açıklaması sonrası Osman Bey Targun Hatun ile evleniyor mu? Osman Bey’in eşleri kimler? sorusunu da sorulmasına neden oldu.

Tarihte Osman Bey’in iki eşi bulunmaktadır. Bunlar Bala Hatun ve Malhun Hatun’dur.

Osman Bey’in eşleri kimler?

Râbi'a Bâlâ Hâtun (e. 1289–1324), Malhun Hatun (e. 1280–1323)

Osman Bey’in çocukları kimler?

Orhan Gazi, Alâeddin Bey, Fatma Hatun, Pazarlı Bey, Hamid Bey, Melik Bey, Çobanbey, Savcı Bey