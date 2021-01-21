Osman Bey kimle evlenecek? Kuruluş Osman dizisi Osman kimle evleniyor? Osman Bey’in ikinci eşi kimdir?

Kuruluş Osman 43. bölüm ile izleyecinni karşısına çıkmaya hazırlanırken, Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman 43. bölümde, bir önceki bölümde askerlerini kaybeden Nikola, Savcı Bey’in oğlu Bayhoca’yı rehin alıp işkence yapıyor. Bayhoca’nın ortada olmayışı Savcı Bey ve eşini telaşlandırırken, Osman Bey ise Nikola’yı öldürmek için harekete geçiyor.

Osman Bey, Kuruluş Osman 42. bölümde Ertuğrul Bey’in vaziyeti olan yeniden evlenme mevzusunu yeniden gündeme getiriyor. Bala Hatun, bu evleliği istemese de bey olan Osman Bey’in soyunun devamı için bir elzem olduğunu da biliyor. Bunun için Bala Hatun’un Osman Bey’e "Eğer sende ufacık bir hatırım varsa sana hatunu ben bulmak isterim.” demesi izleyicileri daha da heyecanlandırdı. Peki Osman Bey kimle evlenecek? Kuruluş Osman dizisi Osman kimle evleniyor?

Osman Bey’in eşleri kimler?

Osman Bey kimlerle evlendi? Osman Bey’in kaç eşi var? soruları Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun’un çocuğu olmaması nedeniyle Osman Bey’in soyunun devam etmesi amacıyla Osman Bey’in yeniden evlenmek istemesi nedeniyle merak edilmeye başlandı.

Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hatun, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıydı. Osman Gazi'nin ikinci eşi olan Rabia Bala Hatun ise, Osman Bey'in akıl hocası Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. Malhun Hatun'a atfedilen türbe Bilecik'tedir.

Osman Bey’in çocukları

Osman Bey’in Malhun Hatun ile evliliğinden Orhan Gazi, Çoban Bey, Pazarlı Bey, Hamid Bey, Melik Bey, Fatma Hatun dünyaya geldi.

Osman Bey'in Bala Hatun'dan çocuğu oldu mu?

Osman Bey’in Bala Hatun’dan Şehzâde Alâ'addin dünyaya geldi.