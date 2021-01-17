Osman Bey kaç kere evlendi? Osman Bey kaç evlilik yapmıştır? Tarihte Osman Bey kaç kez evlendi?

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in hayatını konu alan Kuruluş Osman dizisi yayınlandığı günden beri reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Ertuğrul Bey’in vefatından sonra Kayıların beyliğine seçilen Osman, yeni bir devletin temellerini atmaya başladı. Ertuğrul Bey’in vefatından önce yazdığı vasiyette Osman Bey’in kayı beyi olması gerektiğini bunun yanına Osman’ın da yeniden evlenmesinin bir zaruret olduğunu yoksa beyliğin tehlikeye gireceğini yazması Osman Bey’i harekete geçirir. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 42. yeni bölüm fragmanında "Senin neslin de cümle cihanda Osmanlılar diye anılır!" sözleri dikkat çekerken, Osman Bey, Bala Hatun'a babasının vasiyeti üzerine ikinci evliliğini yapacağını açık açık söyler. Peki tarihte Osman Bey kaç kez evlendi?

Osman Bey kaç evlilik yaptı?

Bazı kaynaklara göre Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk padişahı olan Osman Bey’in iki eşi vardı. Osman Gazi'den sonra onun yerine tahta geçen Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hâtûn’dur. Malhun Hatun, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in kızıydı. Osman Gazi'nin ikinci eşi olan Bala Hatun ise, Osman Bey'in manevi hocası Şeyh Edebali’nin kızı ve Şehzade Alâaddin’in annesiydi.

Osman Bey’in kaç çocuğu var?

Osman Gazi'nin bu evliliklerden toplam 7 çocuğu olmuştur. Osman Gazi'nin çocukları şunlar; Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey, Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Pazarlı Bey. Osman Gazi 1324 yılı Şubat ayında Bursa'nın fethini görmeden 67 yaşında vefat etti.

Alaeddin Bey kimdir?

Alaeddin Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin oğullarından birisidir. Osmanlı kroniklerine göre Osman Gazi'nin ölümünden sonra Orhan Gazi ile birlikte Şehzade Alâeddin'in ismi beylik için konuşulmuş; iki kardeş arasında yapılan görüşme sonunda Şehzade Alâeddin, kendi isteğiyle beylikten feragat etmiştir.