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Osman Aydın, MHP'den vekillik için başvurdu!

Osman Aydın 24 Haziran’da yapılacak Genel seçimler için MHP Karabük Milletvekili Aday Adaylığı başvuru belgesini yoğun kalabalık eşliğinde MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar’a teslim etti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 19:55
Osman Aydın, MHP'den vekillik için başvurdu!

Başvuru öncesinde konuşan MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar milletvekili aday adayı olarak 15 başvuru yapıldığını belirterek “Tüm aday adaylarını bütün seçim faaliyetlerinde,her yerde her zaman bir arada kardeşçe, davasında bir nefer olarak, birlik ve bütünlük içerisinde güç birliği yaparak bu kampanyaya devam etmelerini arz ve talep ediyorum” dedi.

1 Kasım seçimlerinde de 2.sıra MHP Karabük Milletvekili Adayı olan Bilim uzmanı Aydın, AK Parti ile kurulan cumhur ittifakıyla Türkiye’ye içeriden ve dışarıdan gelebilecek baskıları ve engellemelere son vereceklerini belirterek, “Bugün 3 Mayıs, teşkilatımız için önemli bir gün. 3 mayıs 1944 yılında rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş ve arkadaşlarını tabutluklara koyulmalarının, tırnaklarının çekilmesinin yıl dönümü. Biz bu sıkıntılı dönemi 15 temmuzda da yaşadık. Türk milletinin tırnaklarını çekmek isteyen, tabutluklara koymak isteyen insanlar kalkışma başlattılar. Bu kalkışmayı bilge lider Dr. Bahçelinin önderliğinde bertaraf etti. 24 Haziranda bu bertarafın son ve önemli virajına geldik. Allah nasip ederse cumhur ittifakı millet aklı parolasıyla çıktığımız yolda, AK Parti ile kurduğumuz ittifakla Türk milletinin içeride ve dışarıdan yapılan baskı ve engellemeleri son buldurmak için 24 haziran günü Türk milletinin yanında olan, sahip çıkan, kendini Türk hisseden herkesin sandıklarda bu ittifaka oy vermeye davet ediyorum. Vatanımız olmadıktan sonra üzerinde kimin yaşadığı önemli değil. Vatanı olmayanların gidecek yerleri yoktur. Bizde bu anlayışla Türkiye’nin ve Türk dünyasının geleceği için neler yapabiliriz. Bunları düşünüp bunlar için çalışacağız” dedi.


Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 19:55
  1. Karabük
  2. Milletvekili
  3. Osman Aydın
  4. Adem Kar

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