Oslo'da binlerce kişi Kral 5. Harald'ı uğurladı, cenazeye dünya liderleri katıldı

Norveç Kralı 5. Harald, başkent Oslo'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Hemolitik anemi rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 28 Ağustos'ta 89 yaşında hayatını kaybeden Kral için tören, yerel saatle 13.00'te ülke genelinde yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun başında ve sonunda Norveç genelindeki kiliselerin çanları üç kez çaldı.

Kralın naaşı, Kraliyet Sarayı'ndan çıkarılarak tören alayı eşliğinde top arabasıyla Oslo Katedrali'ne götürüldü. Güzergâh boyunca toplanan binlerce kişi Kral'a saygılarını sundu.

Törene kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra yabancı kraliyet mensupları ve dünya liderleri katıldı. İngiltere tahtının varisi Prens William, Danimarka Kralı Frederik X ve Kraliçe Mary, İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf, İspanya Kralı VI. Felipe, Hollanda Kralı Willem-Alexander, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy törende yer aldı. Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani ile Başbakan Jonas Gahr Store anma konuşmaları yaptı.

Katedraldeki törenin ardından naaş, kraliyet ailesi ve davetli konukların katılacağı özel bir törenin düzenleneceği Akershus Kalesi'ndeki Saray Şapeli'ne götürüldü. Kral Harald'ın naaşı, şapeldeki kraliyet mezarlığına defnedildi.

Definin ardından yarıya indirilen Norveç bayrakları, cenaze töreninin sona erdiğini bildirmek üzere yeniden göndere çekildi. Norveç genelinde kiliselerin çanları bir saat boyunca çalacak.

Tahta 17 Ocak 1991'de çıkmıştı

Avrupa'nın en uzun süre görevde kalan hükümdarlarından biri olan 5. Harald, babasının ölümü üzerine 17 Ocak 1991'de tahta çıkmıştı. İlerleyen yaşına rağmen tahttan çekilmeyi açıkça reddediyordu.

Hemolitik anemi nedeniyle kortizon tedavisi gören Kral, Şubat ayında İspanya'nın Tenerife adasında bir enfeksiyon ve dehidrasyon sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 2024 yılında ise Malezya'da tatil yaparken rahatsızlanmış, kendisine kalp pili takılmıştı.

Veliaht Prens Haakon, "8. Haakon" adıyla hükümdar oldu

Kral 5. Harald'ın hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Veliaht Prens Haakon, kabine üyeleriyle olağanüstü toplantı yapmış ve Kral 8. Haakon adını alarak Norveç'in yeni hükümdarı olmuştu.