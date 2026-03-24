"Osimhen satın alacak" denilen kulüpten açıklama!

Karaman FK Başkanı Murat Çolakoğlu, Victor Osimhen’in kulübü satın alacağı iddialarını yalanladı. Çolakoğlu, kulübün Karaman halkına ait olduğunu ve satılık olmadığını vurgularken, takıma destek vermek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ifade etti.

2. Lig Beyaz Grup ekibi Karaman FK'da başkan Murat Çolakoğlu, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in kulübü satın almak istediği haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

SATIN ALACAK İDDİALARINA YALANLAMA

Karaman FK Başkanı Murat Çolakoğlu, Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in kulübü satın alacağına ilişkin çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulübün satılık olmadığını belirten Çolakoğlu, destek olmayan kişilerin istedikleri takdirde kulübe destek sağlayabileceğini belirtti.

Murat Çolakoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Bizim de özellikle sosyal medyadan öğrendiğimiz, Victor Osimhen'in kulübümüzü almak istediği haberinin aslı yoktur. Herhangi bir girişim veya görüşme de olmamıştır. Karaman Futbol Kulübü Derneği Karamanlılara aittir, satılık değildir.

Tabii ki Karaman'ın takımına destek olmak isteyen herkese kapımız açıktır. Bu isim kim olursa olsun, bir mülk ya da mal alır gibi 'satın alacağım' diyerek Karaman FK'yı satın alamaz.

Takımımız çarşamba günü çok önemli bir deplasman maçına çıkacaktır. Birçok eksiğimiz vardır. Hem maddi hem manevi olarak ciddi anlamda sıkıntılar yaşadığımız bir süreçte, bu tip spekülasyonlarla gündeme gelmeye ve takımımızın isminin sosyal medya malzemesi yapılmasına müsaade etmeyiz.

Ayrıca sezon başından itibaren yaşadığımız tüm sıkıntılara ve olumsuzluklara sessiz kalan yerel basının, yalan haberlerle takımımızı malzeme etmesi bizleri derinden üzmektedir.

Karamanlı hemşehrilerimizin de resmî kulüp hesaplarımız dışında yapılan bu tür haberlere itibar etmemelerini rica ediyoruz."