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Oscar Ödülleri Başkanı Bailey: “Nuri Bilge Ceylan’ın hayranıyım”

Oscar Ödülleri’ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin Başkanı John Bailey ve akademi üyesi eşi Carol Littleton, Kapadokya’nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:29
Oscar Ödülleri Başkanı Bailey: “Nuri Bilge Ceylan’ın hayranıyım”

Oscar Ödülleri’ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin Başkanı John Bailey ve akademi üyesi eşi Carol Littleton, Kapadokya’nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.


Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Başkanı John Bailey ve eşi Carol Littleton, Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan dünyanın tek yeraltı müzesi olan Güray Müze’yi ziyaret ederek alışveriş yaptı.Burada gazetecilere açıklamada bulunan Oscar Ödülleri’ni veren John Bailey az sayıda Türk filmlerini izlediğini Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerinin hayranı olduğunu söyledi. Bailey, “Aslında biraz az Türk filmi izledim. Bunların çoğu Oscar Ödülleri için Türkiye’den aday olan filmlerdi. Çünkü Türk yapımlarıyla Los Angeles’takiler arasında küçük bir bölünmüşlük var. Daha fazla izlemiş olmayı dilerdim. Ara sıra film festivallerinde izliyorum Nuri Bilge Ceylan filmlerinin hayranıyım. Özellikle burada Kapadokya’da olmak çok güzel, Anadolu’da Bir Zamanlar ve Kış Uykusunu burada çekmişti. Sanki Ceylan’ın filmlerinin içinde yürüyor gibiyiz, sanki filmler hayat bulmuş gibi hissediyoruz. Burada Türk filmleri hakkında daha fazlasını öğrenmek için sabırsızlanıyoruz, Türk yönetmenler hakkında birkaç kitap aldık” dedi.



“Türk filmlerinin Los Angeles’te tanıtımı yapılmalı”


Oscar Ödülleri’ni veren Sinema Sanatları ve Bilim Akademisi Başkanı John Bailey Türk filmleri ile ilgili ABD televizyonlarında çok konuştuklarını ifade ederken Türk filmlerinin Los Angelas’ta tanıtılması için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Bailey, “Türk filmlerinin, Netflix gibi ABD televizyonlarına uygunluğu hakkında çok konuştuk. Evet, Netflix çok güzel ama onlara zorluktan bahsettim, Netflix gibi büyük platformlarda çok fazla içerik var. İçeriğin bir fikri var, sürekli yeni içerikler geliyor. Türk film fikrinizin ayakta durabilmesi için yollar bulmalısınız. Los Angeles’ta geniş tabanlı tanıtım yapılmalı; halkla ilişkiler, ayrımcılık toplantıları ve film gösterimleri gibi. Her yıl tekrarlanan Türk filmlerinin gösterildiği festivaller düzenlenebilir. Birkaç ülke yapıyor, Fransızlar ve Almanlar bunu yapıyor. Bunun gibi bir etkinlik çok faydalı olur” diye konuştu.



“Kapadokya’ya hayran kaldım”


Eşiyle birlikte Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden Bailey, Kapadokya bölgesine hayran kaldığını söyledi. Bailey, “Geçtiğimiz yıllarda izlediğimiz Türk filmlerinde belirli duygular vardı, İstanbul’da Ceylan’ın çektiği Uzak filmi, birlikte yaşayan iki arkadaşın hikâyesini anlatıyordu. Çok duygusal bir filmdi ve biz bunu gördük. Orhan Pamuk’un İstanbul: Hatıralar ve Şehir kitabını okudum, fotoğraflarla anlattığı çocukluğundaki İstanbul’u gördük ve zaten şehri biliyormuş gibi hissettik. Şehre geldiğimde otelimin penceresinden Boğaz’a baktığımda hayatımda yaşadığım muazzam duygusal bağı hissettim. Kapadokya’da da aynı duyguları hissettik, açıkça Kış Uykusu filmiyle de bağlantılı bir yer. Ama bizi heyecanlandıran şey, volkanik kayaların biçimleri bize tanıdık olduğumuz ABD’nin Güney Batısını hatırlatmasıydı. Navajo, Arizona ve Utah. Önümüzdeki ay Monument Vadisine gideceğiz ve orası da muazzam yer şekillerine sahip ve bana Kapadokya’yı hatırlattı” şeklinde konuştu.


Oscar Ödülleri’ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin Başkanı John Bailey’in eşi akademi üyesi"E.T." filminin kurgucusu eşi Carol Littleton ise yaptığı açıklamada, “Türk filmleri ve Türk televizyonları hakkında şuanda çok ayrıntılı bir bilgim yok ama sıra dışı filmlerin yapımı, yönetmenliği ve senaryolarında Rönesans gibi bir dönemin içinde olduğunu biliyorum” dedi.


Carol Littleton , “Kısa bir zaman içinde Türk kültürünün ne kadar zengin ve tarihi olduğu hakkında bir aydınlanma oldu. Türk filmlerinin geldiği sıra dışı hikâye anlatıcılığı kültürü var. Türk filmleri, hikâye anlatıcılığı geleneğinin daha uzun ve yeni biçimlerle sunulmuş hali. Hikâyeler kendine özgü, Türk sinemasının geçmişini biliyorum ve bu girdiği yeni yol beni heyecanlandırıyor, Türk sinemasında yeni tarzda film yapımcılığı var. Bu Türkiye’ye ilk gelişim. Kesinlikle İstanbul’a ve Boğaza abayı yaktım, olağanüstü derecede güzeldi. Henüz Kapadokya’daki ilk saatlerimiz, doğal güzelliklerin ve farklı bir sanat anlayışının arasında buldum kendimi. Gördüğümüz yapılar çok antik, binlerce yıl önce oluşan doğa şekillerinin içine akıllıca toprağın içine yapılmış yerler var. Sanat ve şiir hassasiyeti olan bir kültürün ögeleri temel coğrafi yapılarla canlandırılmış, biraz inanılmaz bir tecrübeydi” dedi.


Oscar Ödülleri’ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin Başkanı John Bailey ve akademi üyesi"E.T." filminin kurgucusu eşi Carol Littleton, Kapadokya’nın tarihi ve turistik bölgelerini yarında gezerek bölgeden ayrılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:29
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