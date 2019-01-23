Oscar adayları açıklandı!
Bu sene 91’inci kez verilecek olan Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) adayları açıklandı.23 Ocak 2019 Çarşamba 10:01
Adaylıklara damgasını vuran iki film Roma ve The Favorite oldu. Her iki film de 10’ar adaylık aldı. Bu arada onlarca yıldır çok konuşulan filmlere imza atan yönetmen Spike Lee, kariyerinde bir ilki yaşadı. 61 yaşındaki Lee; ilk kez en iyi film ve en iyi yönetmen dallarında adaylık aldı. Yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Roma Oscar’da da en iyi film, kadın oyuncu ve yardımcı kadın oyuncu, senaryo, sinematografi, ses kurgu ve yapım tasarımı dallarında Oscar adayı oldu.
En iyi film
Black Panther
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Roma
A Star Is Born
Vice
En iyi erkek
Christian Bale, Vice
Bradley Cooper, A Star Is Born
Willem Dafoe, At Eternity’s Gate
Rami Malek, Bohemian Rhapsody Viggo Mortensen, Green Book
En iyi kadın
Yalitza Aparicio, Roma
Glenn Close, The Wife
Olivia Colman, The Favourite
Lady Gaga, A Star Is Born
Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?
En iyi yönetmen
Spike Lee, BlacKkKlansman
Pawel Pawlikowski, Cold War
Yorgos Lanthimos, The Favourite
Alfonso Cuarón, Roma
Adam McKay, Vice
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