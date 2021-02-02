“OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması” başladı

Ertuğrul Şahan Ankara

OSBÜK tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek araştırma kapsamında OSB’lerdeki sanayi tesislerinin ihracattan istihdama, Ar-Ge’den dijital dönüşüme kadar birçok alanda değerlendirileceği ve araştırma sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Kalkınmaya destek

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, saha çalışmalarının başladığını, hedeflerinin OSB’lerde üretim yapan sanayi tesislerinin verilerini daha sağlam bir şekilde analiz ederek, Türkiye’nin kalkınmasına daha güçlü destek vermek olduğunu vurguladı. Kütükcü, Türkiye’de 1961’de başlayan OSB’leşme hikayesinin sınırları aşan bir başarı öyküsüne dönüştüğünün altını çizerek, şunları kaydetti: “Şu anda 81 şehrimizde 347 organize sanayi bölgemiz var. OSB’lerde sanayi üretiminin yüzde 40’ı gerçekleştiriliyor ve 2 milyon 100 bin insanımıza doğrudan istihdam sağlanıyor. OSB’lerimizin bu başarı öyküsünü ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için yeni bir süreç başlattık. Çalışmamızı her yıl yaparak kamuoyuyla paylaşacağız. Türkçe-İngilizce olarak yayınlayacağımız bu raporla OSB’lerimizin ve sanayicilerimizin başarılı performanslarını ulusal ve uluslararası çapta anlatacak etkin bir referans kaynağı da ortaya koymuş olacağız.”

İlk ve tek çalışma

Kütükcü, 64 bin sanayi tesisini kapsayacak “OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması”nın Türkiye’de kendi alanında yapılacak ilk ve tek çalışma olacağının altını çizerek, tüm OSB’lere ve katılımcılarına bu çalışmaya destek vermeleri çağrısında bulundu.