  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi “OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması” başladı
Ekonomi

“OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması” başladı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), organize sanayi bölgelerinde (OSB) üretim yapan 64 bin sanayi tesisini kapsayacak “OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması”nı başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 13:12:00 -
“OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması” başladı

Ertuğrul Şahan  Ankara

OSBÜK tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek araştırma kapsamında OSB’lerdeki sanayi tesislerinin ihracattan istihdama, Ar-Ge’den dijital dönüşüme kadar birçok alanda değerlendirileceği ve araştırma sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Kalkınmaya destek

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, saha çalışmalarının başladığını, hedeflerinin OSB’lerde üretim yapan sanayi tesislerinin verilerini daha sağlam bir şekilde analiz ederek, Türkiye’nin kalkınmasına daha güçlü destek vermek olduğunu vurguladı. Kütükcü, Türkiye’de 1961’de başlayan OSB’leşme hikayesinin sınırları aşan bir başarı öyküsüne dönüştüğünün altını çizerek, şunları kaydetti: “Şu anda 81 şehrimizde 347 organize sanayi bölgemiz var. OSB’lerde sanayi üretiminin yüzde 40’ı gerçekleştiriliyor ve 2 milyon 100 bin insanımıza doğrudan istihdam sağlanıyor. OSB’lerimizin bu başarı öyküsünü ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için yeni bir süreç başlattık. Çalışmamızı her yıl yaparak kamuoyuyla paylaşacağız. Türkçe-İngilizce olarak yayınlayacağımız bu raporla OSB’lerimizin ve sanayicilerimizin başarılı performanslarını ulusal ve uluslararası çapta anlatacak etkin bir referans kaynağı da ortaya koymuş olacağız.”

İlk ve tek çalışma

Kütükcü, 64 bin sanayi tesisini kapsayacak “OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması”nın Türkiye’de kendi alanında yapılacak ilk ve tek çalışma olacağının altını çizerek, tüm OSB’lere ve katılımcılarına bu çalışmaya destek vermeleri çağrısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki işgal girişimine müdahale edildi
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki işgal girişimine müdahale edildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yaparak polise saldıranlar rektörlük binasını ablukaya alınca polis ekipler..
ABD Başkanı Biden yaptırımla tehdit etti
Dünya

ABD Başkanı Biden yaptırımla tehdit etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Myanmar'daki askeri darbenin ardından yaptığı açıklamalarla tekrar yaptırım uygulanması..
Türkiye'den WhatsApp'a büyük şok! Resmen bildirildi
Teknoloji

Türkiye'den WhatsApp'a büyük şok! Resmen bildirildi

Rekabet Kurulu, ‘veri paylaşma zorunluluğu’ sebebiyle başlattığı soruşturma gereğince WhatsApp’tan ilk yazılı savunmasını istedi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay