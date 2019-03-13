OSBÜK Başkanı Kütükcü: “OSB’ler Türkiye’nin sanayileşmesinde başarı hikayeleri yazdı”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 80 şehirde üretim yapan organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin sanayileşmesinde çok önemli başarı hikayeleri yazdığını, OSB’lerde şu anda 50 binin üzerindeki fabrikada 1 milyon 800 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

OSBÜK, Şubat ayında yürürlüğe giren OSB Uygulama Yönetmeliği ile ilgili Ankara’da bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya organize sanayi bölgelerinin bölge müdürleri ve yöneticileri yoğun ilgi gösterdi. Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, 80 şehirde üretim yapan organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin sanayileşmesinde çok önemli başarı hikayeleri yazdığını, OSB’lerde şu anda 50 binin üzerindeki fabrikada 1 milyon 800 bin kişiye istihdam sağlandığını vurguladı. Türkiye’nin bir sanayi ülkesi olmasında OSB’lerin çok büyük katkısı olduğunu vurgulayan Kütükcü, OSBÜK olarak bu başarıların artması için çok yoğun bir çalışma dönemi içerisinde olduklarının altını çizdi. Kütükcü, “Ülkemizin dört bir yanında yatırımcılara ev sahipliği yapan OSB’lerimizin pek çoğu artık birer belediye gibi hizmet veriyor. Bölgenin elektrik, yol, su gibi alt yapı hizmetlerini OSB’lerimiz kendileri sağlıyor. İtfaiye teşkilatlarımız, sağlık birimlerimiz, teknoloji geliştirme bölgelerimiz, meslek liselerimiz ve daha nice hizmetlerimizle aslında tam bir şehir görünümündeyiz. Tek Durak Ofis hizmetleriyle yatırımcıların önünü açıyoruz. Bu hizmetlerin hepsinde emeği geçen tüm bölge müdürlerime, OSB başkanlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra verdiğimiz bu hizmetler ve hizmetlerin niteliği daha da artacak” şeklinde konuştu.

“OSB’lerdeki parseller tek tıkla görülebilecek”

Organize sanayi bölgelerinin şu andaki ortalama doluluk oranının yüzde 74 olduğunu, OSBÜK olarak bu oranı artırmayı hedeflediklerini ifade eden Kütükcü, yeni OSB yönetmeliği ile birlikte artık yatırımcıların tüm OSB’lerdeki boş ve dolu sanayi parsellerini OSB’lerin web sitelerinden tek tıkla görebileceklerini anlatarak, “Böylece her metrekaresi altın madeni değerinde olan OSB parsellerimizi maksimum oranda üretime kazandırmış olacağız” dedi.

OSB bölge müdürlerine liderlik eğitimi

Kütükcü, organize sanayi bölgelerine yeni vizyon katmak için yaptıkları çalışmalardan da bahsederek, OSB bölge müdürlerine yönelik TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü ile bir protokol imzaladıklarını, bu protokol kapsamında OSB bölge müdürlerinin ‘Yöneticiden Liderliğe Eğitimleri’ alacaklarını aktardı. Kütükcü, OSBÜK’ün eğitim faaliyetlerine aralıksız devam edeceğinin de altını çizerek, “OSBÜK OSB Akademisi artık çok daha aktif çalışacak. OSB’lerimizin kurumsal kapasitelerini geliştirecek ve özellikle uygulama birlikteliğini sağlayacak pek çok eğitime hep birlikte imza atacağız. Bu eğitim faaliyetlerimizle daha fazla bir araya gelerek, birbirimizle bilgi ve tecrübelerimizi daha fazla paylaşarak uygulama birlikteliğini de sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Toplantıya OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkan Yardımcısı Muzaffer Barış Morgül, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Şube Müdürleri Hilmi Adnan Yüksel, Ayla Kale, Nazan Soyal, Uzman Selim Erdoğan ve bakanlık uzmanları ile Tarım ve Orman Bakanlığından konuşmacılar katıldı.