OSB Başkanı Yalçın’dan 12’nci Kalkınma Planı yorumu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin, iş dünyasının katkılarıyla hazırlanan 12’nci Kalkınma Planının, 5 ana eksenden oluştuğunu ve Türkiye’nin ekonomik dinamizmini artıracak ana hedefleri içerdiğini belirtti.

Yaşanan küresel ve bölgesel hadiselere bakıldığında Türk sanayicisinin yeni çıkış yolları bulmaktan başka çaresi olmadığını ifade eden Başkan Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hazırlanan 12’nci Kalkınma Planı’nın iş dünyası açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Başkan Yalçın, 12’nci Kalkınma Planının 5 yıllık süreçte; nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum, istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi, yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim, afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre ve adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim başlıklarında 5 ana eksenden oluştuğunu müşahede ettiklerini söyledi.

12’nci Kalkınma Planı döneminde ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedeflendiğini belirten Başkan Yalçın, Türkiye’nin bu büyüme hedefine ulaşabilecek güçte bulunduğuna işaret etti.

Plan dahilinde ortaya konulan 2028 yılında 17 bin 554 dolar kişi başı milli gelire ulaşma hedefinin ulaşılamaz bir hedef olmadığına değinen Başkan Yalçın, ihracat yaparak büyüyen bir ülke olan Türkiye için orta gelir düzeyinden yüksek gelir düzeyine ulaşan bir ülke haline gelmenin zaruret olduğunu kaydetti.

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İşsizliğin gelişmenin karşısındaki en büyük engellerden birini oluşturduğunu söyleyen Başkan Mehmet Yalçın, “12’nci Kalkınma Planı’nın işsizlikle mücadele noktasındaki ortaya koyduğu hedef yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlanması yönündedir. 5 yıl sonunda işsizliği yüzde 7,5 düzeyine indirilmesi hedefi gerçekleştiği takdirde, millet olarak refah düzeyimizin hedeflerin üzerine çıkması hiç de zor olmayacaktır” dedi.

Başkan Yalçın değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefleyen 12’nci Kalkınma Planı, 2028 yılı sonunda yüzde 4,7’lik enflasyon ön görmektedir. Son yıllardaki küresel zorlukların yanı sıra, yaşanan deprem felaketi nedeniyle güçlüklerin yaşandığı ihracatımızda 5 yıllık projeksiyonda 375 milyar dolarlık bir hedef ortaya konulmuştur. Bunun yanı sıra bacasız sanayi olarak nitelenen turizm gelirlerindeki hedefleme ise 100 milyar dolardır. İhracatın ve turizme dayalı gelirlerin artırılması Türk sanayisi ve hizmet sektörlerinin geçmişteki performansları göze alındığında ulaşılamayacak hedefler değildir. İhracatta ve turizmde yaşanacak artış sayesinde cari işlemler açığı da gündem dışı kalacaktır. Kayseri sanayicisi adına, Türkiye Yüzyılı’na doğru hızlı adımlar atan ülkemize rehberlik edecek olan 12’nci Kalkınma Planı’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Planın oluşturulmasında çaba gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”