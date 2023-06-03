OSB Başkanı Cengiz Şimşek'e önemli görev!
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, bugün Ankara TOBB İkiz Kuleler'de yapılan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu seçimli genel kurulunda OSBÜK Yönetiminde Başkan Yardımcısı olarak seçildi.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, bugün gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Genel Kurulunda, OSBÜK Yönetimine seçildi. Şimşek, OSBÜK Yönetiminde Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Şimşek, “Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 21. Olağan Genel Kurulu sonuçları ülkemize ve sanayimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. TOBB Genel Kurulunda Yönetimi Kurulu Üyesi olarak seçilen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım'ın ardından Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek'in de OSBÜK’te önemli görev üstlenmesi Gaziantep iş dünyasında büyük sevinç yarattı